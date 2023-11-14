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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري المنيا يختتم دورة تدريبية حول تعزيز إنتاجية الألبان

تعزيز الإنتاجية لمنتجي
تعزيز الإنتاجية لمنتجي الألبان

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على أهمية تطوير قطاع الطب البيطري بالمحافظة، خاصًة الفرق الطبية والمعامل، من خلال عقد الدورات وورش العمل والتدريب المستمر لتمكينهم من أداء دورهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية ومراقبة الأسواق والمعروض من اللحوم البلدية والمجمدة والمجازر ومحلات البيع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على تكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق أعلي إنتاجية من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة.

 

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وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، اختتمت مديرية الطب البيطري بالمنيا اليوم فاعليات الدورة التدريبية بعنوان "مشروع تعزيز الإنتاجية لصغار منتجي الألبان في قرى الريف المصري " بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي استمرت لمدة 3 أيام بحضور نخبة من الأطباء البيطريين.

أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا أن الدورة تناولت العديد من المحاور أهمها( طفيليات الدم وآثارها علي إنتاج الحيوان، ومكافحة الطفيليات الخارجية بالأبقار والحلاب، وتكنولوجيا صناعة الجبن، والحمي القلاعية بين الوقاية والعلاج، وأمراض الصيف بين الأعراض والوقاية وتأثيرها علي الثروة الحيوانية، وطرق حفظ المحاصيل والأعلاف الشتوية وزراعة البرسيم الحجازي، وطرق التغذية باستخدام سيلاج الذرة، وأساسيات تغذية المجترات لدي المزارع الصغيرة، وإدارة المشروعات والتسويق)، لافتا إلى أن الدورة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التثقيفية لأطباء الطب البيطري بالمنيا وفق برامج موضوعة بخطة استراتيجية.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين دورة تدريبية زيادة إنتاج قرى الريف المصرى لتنمية الثروة الحيوانية مديرية الطب البيطري تحقيق أعلى انتاجية الوقاية والعلاج

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