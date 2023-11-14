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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة تثير الرعب في المستوطنات الإسرائيلية.. صافرات الإنذار تدوي من جديد

صافرات الانذار تدوي
صافرات الانذار تدوي في المستوطنات

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بسماع دوي صافرات الإنذار بالقرب من غلاف غزة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، دوت صافرات الإنذار مرة أخرى في منطقتي شاعر هانيجيف وسدوت النقب بالقرب من حدود غزة.

وفي صباح اليوم، دوت صافرات أول إنذار صاروخي في اليوم بمنطقة كيسوفيم بالقرب من غلاف غزة.

وقبل قليل، أعلنت سرايا القدس قصف مجمع "مفتاحيم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل واستهداف موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية مركزة عند الساعة الواحدة ظهر اليوم.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ فمنذ الصباح الطيران الإسرائيلي يدمر برجي إرسال لشركة جوال بخان يونس.

كما ذكرت الوكالة الفلسطينية بأنه سمع  دوي انفجار قرب عكا.

كما تم إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مستوطنات حدودية.

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