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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 5570 علبة سجائر على سيارة قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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وتمكنت إدارة تموين كفرصقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط سياره ربع نقل محمله بكمية من السجائر وبفحص المضبوطات الموجود بالسيارة تم التحفظ على 10  كراتين سجائر محليه بإجمالي كميه قدرها ٥٠٠٠  آلاف علبه وكرتونه سجائر مستورده  بإجمالي ٥٠٠ علبه  ، وتم التحفظ على ٧ قروصة سجائر بإجمالي ٧٠ علبه ، وبذلك يكون إجمالي المضبوطات بالسياره من السجاير عدد ٥٥٧٠ علبه سجائر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر رقم ١٦٣١٩ جنح كفر صقر و تسليم السياره والسائق للشرطه للعرض على النيابه العامه وتم التحفظ علي المضبوطات بمقر شركة الشرقيه للدخان بكفرصقر.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الحملات التموينية والرقابية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التموين بالشرقية السوق السوداء اللحوم والدواجن المجمدة اللحوم والدواجن

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