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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من شوارع الزقازيق

صدى البلد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين ، وكذا الوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك على الأرصفة بشارعي القومية وامتداد المشير احمد إسماعيل وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وتنفيذا لخطة المحافظة في توحيد الأرصفة لتسهيل سير المواطنين بالشارع ، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمني المحدد.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة مدى التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم والوقوف على الإجراءات المتخذة لترشيد استهلاك الكهرباء وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة ترشيداً لاستهلاك الكهرباء مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق تفقد عدد من شوارع ومناطق المدينة ومنها ( شارع المعهد الفني التجاري – منطقة مستشفي العبور - منطقة القنطرة - امام كلية التربية النوعية - كوبري المعلمات - منطقة ترعة المسلمية - شارع الحمام - منطقة الصاغة – شارع الجلاء) وكذلك منطقتي قسم الجامع ويوسف بك ليصدر تعليماته لرئيس حي ثان الزقازيق بإدراجهما في خطة أعمال رصف الإنترلوك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها .

التقى المحافظ بعدد من المواطنين والذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة ، وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

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اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق وذلك بعد أن تم الانتهاء من توسعة الطريق والبدء في إقامة حدائق ومتنزهات للمواطنين وأماكن انتظار للسيارات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع باعتباره أحد أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة ، مشدداً على رئيس المركز بمتابعة الشركة المنفذة لأعمال التطوير وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة.

أكد المحافظ أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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