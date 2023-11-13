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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جهاز البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة على 375 مكمورة فحم بمركز بلبيس

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن جودة الهواء تمثل إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء.

وأوضح أن المحافظة تقوم في هذا الصدد بتشكيل حملات فحص مفاجئ على مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة ، فضلاً عن تشديد الرقابة على المقالب العمومية وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة نوبات تلوث الهواء.

ولفت الى أن الدولة مهتمة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاث الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

فى سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية أنه تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس ووحدتى غيته والزوامل والحماية المدنية لتنفيذ 30 حملة للتفتيش المفاجئ على  (22 مسبك -66 فاخورة – 375 مكمورة فحم  نباتي  -36  مصنع طوب ) بمركز  بلبيس للتأكد من توقفهم عن العمل طبقاً لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 /2023 وحتى 30 /11 /2023.

وأشار إلى أنه تم المرور على 32 مصنع بمدينة العاشر من رمضان للتأكد من التزامهم بالمعايير والإشتراطات البيئية واسفرت الحملة عن ضبط 22 مكمورة بقريتى الزوامل وغيتة تقوم بالحرق ، فتم الإستعانة بالحماية المدنية لإطفائها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب المكامير المخالفة.

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وأضاف الحصرى أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمخلفات بديوان عام المحافظة لتنفيذ 35 زيارة للمرور على عدد (15) مقلب ونقطة ومحطات وسيطة بنطاق المحافظة  للتأكد من عدم وجود انبعاثات من هذه المقالب تلوث الهواء وتضر بصحة الإنسان.

وتبين من الزيارة وجود اشتعال ذاتى بإحدى المقالب فتم الإطفاء و السيطرة الفورية على الحريق.

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