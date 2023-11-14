تصاعد الأزمة أم انفراجة؟.. أوسوريو يصل إلى مقر نادي الزمالك.. تفاصيل

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن وصول أوسوريو الي مقر نادي الزمالك لحل أزمة مستحقاته .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أوسوريو يصل مقر نادي الزمالك للاجتماع مع الإدارة لحل مشكلة مستحقاته ".

ويعقد أحمد سليمان وحسين السيد عضوا مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرفان على فريق الكرة، جلسة مع الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني السابق للفريق الأبيض، اليوم الثلاثاء في الزمالك للتفاوض على المستحقات المتأخرة للمدرب والشرط الجزائي الخاص به.

وقام مسئولو نادي الزمالك بإخطار أوسوريو بموعد الجلسة المزمع عقدها اليوم مع سليمان والسيد عن طريق اتحاد الكرة