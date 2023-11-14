استشاري طب العيون: القرنية المخروطية تؤثر على مراكز الإبصار.. ولا بد من سرعة علاجها

أكد دكتور مؤمن الشيخ، استشاري طب العيون، أن القرنية هي الجزء الشفاف الخارجي في العين، مشيرا إلى أن البعض يخلط بينه وبين العدسة، فالقرنية هي التي تعكس الصورة التي يتم النظر إليها وتصل الشبكية.

وقال مؤمن الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج "ست الستات"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن القرنية المخروطية تؤثر على مراكز الإبصار، مؤكدا أنه تصيب صغار السن، فلو حدثت مشكلة في الإبصار لصغار السن، لا بد من سرعة التوجه للطبيب

تؤثر على الرؤية

وتابع استشاري طب العيون، أن المياة البيضاء تؤثر على الرؤية، ويمكن أن تؤثر على مراكز الإبصار بالكامل لو تم تأخير علاجها.