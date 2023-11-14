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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن بيع اللاعب محمد صلاح وهل سيتخلى ليفربول عن محمد صلاح حيث جاء فى صحيفة ليفربول إيكو، ان محمد صلاح  لا يقدر بثمن بالنسبة لليفربول. 


وكلما طالت فترة إقناع محمد صلاح بمقاومة إغراءات عروض المملكة العربية السعودية لضمه، زادت الأدلة على قدرة الملك المصري على تمديد فترة حكمه في ملعب أنفيلد إلى ما بعد نهاية الموسم.

هناك أنباء تفيد عن قيام  ليفربول بالموافقة على بيع الفرعون المصري وتحديد قيمة بيعه في حالة انتقاله إلى الدوري السعودى، حيث طلب ليفربول مبلغ ١٥٠ مليون جنيه إسترليني

فمحمد صلاح ما زال يواصل مستواه المثير للإعجاب وسجل  هدفين أمام برينتفورد يوم الأحد الماضي ليمنح ليفربول الفوز 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز ويدفع فريق يورغن كلوب إلى مسافة نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدر قبل لقاء ليفربول برينتفورد، في جدول الترتيب بعد فترة

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