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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري البورسعيدي يفوز على المجد السكندري 2-صفر بدوري الكرة النسائية

فريق المصري البورسعيدى
فريق المصري البورسعيدى للكرة للنسائية

واصل فريق المصري البورسعيدى للكرة للنسائية تحت قيادة مديره الفني حسام حمادة، انتصاراته بمسابقة دوري الكرة النسائية، عقب فوزه على ضيفه فريق المجد السكندري 2-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم،الثلاثاء، على ملعب النادي المصري الاجتماعي ببورسعيد ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر المسابقة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من: صبري منير، أحمد نعيم، محمود عبدالله.

في الشوط الأول كانت السيطرة في غالبية الفترات من نصيب لاعبات المصري اللاتي هددن مرمى المجد في كرات عديدة، وأسفر هذا الضغط عن ارتكاب لاعبات المجد عدة مخالفات على حدود منطقة الجزاء، ومن ضربة حرة مباشرة سددت هالة المحمدي كرة قوية سكنت الشباك معلنة عن الهدف الأول للمصري في الدقيقة الخامسة والعشرين.


وفي الشوط الثاني، واصل المصري سيادته على مجريات المباراة رغم محاولات المجد لإدراك التعادل، ودفع الكابتن حسام حمادة بتغييراته التي فرضت مزيدا من السيطرة لفريقه لتنجح أسماء عماد في إحراز هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 60 لتنتهى المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل لاشئ.

وبهذه النتيجة، واصل المصري منافسته على صدارة المسابقة بعدما ارتفع رصيده إلى النقطة الثانية عشر من الفوز على دلفي السكندري ومودرن فيوتشر والمقاولون العرب والمجد السكندري، والخسارة أمام الطيران والبنك الأهلي، فيما تجمد رصيد المجد عند ثلاث نقاط فى المركز الخامس عشر وقبل الاخير.

وفي مباريات أخرى، أقيمت بنفس التوقيت والجولة، فاز البنك الأهلي على ضيفه سموحة بثلاثية نظيفة، ودلفى على ضيفه اتحاد بسيون بثنائية نظيفة وفريق "المعادى واليخت" على ضيفه المقاولون العرب برباعية نظيفة.

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