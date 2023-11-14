الجهاد الإسلامي: إسرائيل تماطل في إبرام صفقة الأسرى

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة محمد الهندي، اليوم الثلاثاء أن الحركة تطالب بإطلاق سراح جميع أسراها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقابل جميع الأسرى المحتجزين لديها في غزة.

وقال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن إطلاق سراح الأسرى المدنيين لدى "الجهاد" سيحدث في مقابل إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات وأطفالهن، مؤكدا في تصريحات صحيفة أن الحركة تفصل بين الأسرى العسكريين والمدنيين مزدوجي الجنسية.

وأشار "الهندي" إلى أن الضغط الإسرائيلي لن يؤدي إلى إطلاق أسير واحد، لافتا إلى أن تل أبيب تماطل وتواصل القصف وتضع شروطا جديدة، مضيفا أنه كانت هناك مفاوضات بوساطة قطر للإفراج عن محتجزين.