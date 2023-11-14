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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة الفشل.. مظاهرات أمام الكنيست الإسرائيلي تطالب نتنياهو بالاستقالة

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

شارك المئات من الإسرائيليين، مساء اليوم الثلاثاء، في مسيرة قرب مخيم أهالي الأسرى أمام الكنيست، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة إن المتظاهرين طالبوا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالاستقالة من منصبه.

وحمل المتظاهرون العديد من اللافتات التي كتب عليها: "ارحلوا الآن"، "ارحلوا"، "بيبي مذنب"، "استقالة"، "حكومة الفشل هي المسؤولة عن الكارثة"، و"بيبي = مكافأة لحماس".

وأكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة محمد الهندي، اليوم الثلاثاء أن الحركة تطالب بإطلاق سراح جميع أسراها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقابل جميع الأسرى المحتجزين لديها في غزة.

وأضاف أن إطلاق سراح الأسرى المدنيين لدى "الجهاد" سيحدث في مقابل إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات وأطفالهن، مؤكدا في تصريحات صحيفة أن الحركة تفصل بين الأسرى العسكريين والمدنيين مزدوجي الجنسية.

وأشار "الهندي" إلى أن الضغط الإسرائيلي لن يؤدي إلى إطلاق أسير واحد، لافتا إلى أن تل أبيب تماطل وتواصل القصف وتضع شروطا جديدة، مضيفا أنه كانت هناك مفاوضات بوساطة قطر للإفراج عن محتجزين.

المئات من الإسرائيليين مسيرة الكنيسة بنيامين نتنياهو استقالة أهالي الأسرى

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