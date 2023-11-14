بعد سوء النتائج.. نابولي يصدر قرارا عاجلا بشأن مدربه جارسيا

أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم الثلاثاء إقالة مدربه الفرنسي رودي جارسيا بسبب سوء النتائج وتعيين والتر ماتساري نابولي خلفاً له.

أقال نادي نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي في كرة القدم، مدرّبه الفرنسي رودي جارسيا لسوء النتائج الثلاثاء، وعيّن بدلاً منه المخضرم والتر ماتساري الذي تولى تدريبه بين 2009 و2013.

وكتب مالك النادي أوريليو دي لورنتيس على منصة إكس "مرحباً بعودتك والتر"، علماً أن المدرب البالغ 62 عاماً قاد الفريق الجنوبي إلى لقب الكأس المحلية عام 2012 ووصافة الدوري في 2013.

وبعد قدوم جارسيا في يونيو الماضي خلفاً للوتشانو سباليتي المستقيل بعد إحراز لقب الدوري، تراجعت نتائج نابولي هذا الموسم ليحتل المركز الرابع راهناً بفارق عشر نقاط عن إنتر المتصدر، بعد خسارته المحرجة الأحد على أرضه أمام إمبولي المهدّد بالهبوط.