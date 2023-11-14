بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ديميت أوزديمير صورا جديدا مع متابعيها على حسابها الرسمي إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة.

إطلالة ديميت أوزديمير

ظهرت ديميت أوزدمير وهي توب باللون الاسود وبأكمام طويلة بقطعة شفافة من منطقة البطن والأكتاف، واختارت عليه بنطال من القماش باللون الأسود، وأختارت جاكيت من الجلد باللون الاسود وبأكمام طويلة.

وتركت ديميت أوزديمير خصلات شعرها منسدلة عبر كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية وناعمة.

وأكملت ديميت أوزديمير في وضع المكياج، حيث اختارت اللون الكمشيري للشفاه، مع الكحل والماسكرا، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ولم تتكلف ديميت في إرتداء الإكسسوارات فأختارت قرطين وكولية ناعمة باللون الفضي وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ديميت أوزديمير

ديميت أوزديمير

ديميت أوزديمير