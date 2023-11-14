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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود .. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة من مصر

شمس الكويتية
شمس الكويتية

شاركت المطربة  شمس الكويتية صورا جديدة من محافظة الشرقية خلال زيارتها لمصر، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة بسيطة وناعمة.

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

 

ظهرت شمس الكويتية، وهي ترتدي بنطال جينز باللون الاسود، وعليه فيست طويل باللون الاسود وباكمام طويلة وشفافة ويتوسطه حزام من الجلد باللون الأسود .

 

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واختارت شمس الكويتية ترك خصلات شعرها بتسريحة انسيابية ناعمة .

وضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الآي شادو والآي لاينر والماسكر، والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

تزينت شمس الكويتية، بمجموعة من المجوهرات، فاختارت قرطين وأساور باللون الفضي مع خاتم ناعم باللون الذهبي ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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