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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجلس الزمالك يستقبل المرشحين الخاسرين بالانتخابات

صدى البلد

استقبل اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب المرشحين الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، بناء على الدعوة التي وجهت لهم في إطار تأكيد المجلس على أنه  لا إقصاء لأى فرد أو طرف هدفه خدمة القلعة البيضاء.

وحرص مجلس الإدارة على استقبال السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة والترحيب بهم والاستماع للمقترحات المقدمة من جانبهم للمشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظم يؤسس لمرحلة جديدة، للتأكيد أن شعار الزمالك أولا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع ويحترم الجميع.

وأكد مجلس الزمالك للمرشحين في الانتخابات الأخيرة ضرورة الاستفادة منهم فى المرحلة المقبلة لصالح نادي الزمالك، مشددا على أن النادي يستوعب جميع أبنائه الذين يتطلعون لخدمة القلعة البيضاء.

وكانت الجلسة مثمرة واستمع المجلس لجميع أفكار السادة المرشحين للانتخابات الأخيرة، وتم الاتفاق على وجود بروتوكول تعاون لتحقيق الاستفادة من تلك الأفكار على أرض الواقع خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الجلسة حضور الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس النادي و الدكتور حسام المندوة أمين الصندوق و أحمد سليمان و هاني شكري و عمرو أدهم و محمد طارق و أحمد خالد حسانين و رامي نصوحي و نيرة الأحمر أعضاء المجلس.

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