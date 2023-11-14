مسئول سابق في اللجنة اليهودية الأمريكية يشكر اليونان وقبرص لدعمهما إسرائيل

وجه الرئيس التنفيذي السابق للجنة اليهودية الأمريكية ديفيد هاريس، الشكر إلى سفيري قبرص واليونان، لدى واشنطن لانضمامهما إلى المسيرة الداعمة لإسرائيل في العاصمة الأمريكية.

وانضم سفيرا قبرص واليونان إلى المظاهرة الحاشدة المؤيدة لإسرائيل في واشنطن، بحسب ما أوردته صحيفة "إيكاثيمنيري" اليونانية.

وكان هاريس، الذي عمل بنشاط من أجل تعزيز العلاقات اليونانية الإسرائيلية، حليفًا قويًا لليونان في علاقتها المثيرة للجدل مع تركيا.

ويشغل هاريس حاليًا منصب نائب الرئيس للشؤون العالمية في معهد دراسة وسياسة معاداة السامية العالمية.