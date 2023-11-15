مصطفى بكري: كل من يحاول التلاعب بمقدرات البلد والنقد الأجنبي خائن|فيديو

قال النائب مصطفى بكري، إن كل من يحاول التلاعب بمقدرات البلد والنقد الأجنبي "خائن" ، مؤكداً أن مصر حالياً تواجهه مخاطر حقيقية تهدد الأمن القومي المصري، و القوات المصرية صامدة عند الحدود و الجبهة لحماية الأمن.

مصطفى بكري:الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوقف عن متابعة أحداث غزة



وأضاف مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" على فضائية " النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوقف عن متابعة أحداث غزة، و يضع القضية الفلسطينية في أولوية عن جميع القضايا الأخرى.

وأشار النائب مصطفى بكري إلى، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعتبر مصر عدواً رئيسياً حسب ما نشرته إحدى الصحف العبرية.