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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: كل من يحاول التلاعب بمقدرات البلد والنقد الأجنبي خائن|فيديو

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري، إن كل من يحاول التلاعب بمقدرات البلد والنقد الأجنبي "خائن" ، مؤكداً أن مصر حالياً تواجهه مخاطر حقيقية تهدد الأمن القومي المصري، و القوات المصرية صامدة عند الحدود و الجبهة لحماية الأمن.

مصطفى بكري:الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوقف عن متابعة أحداث غزة


وأضاف مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخر النهار" على فضائية " النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتوقف عن متابعة أحداث غزة، و يضع القضية الفلسطينية في أولوية عن جميع القضايا الأخرى.

وأشار النائب مصطفى بكري إلى، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعتبر مصر عدواً رئيسياً حسب ما نشرته إحدى الصحف العبرية.

 

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مصطفى بكري: كل من يحاول التلاعب بمقدرات البلد والنقد الأجنبي خائن|فيديو

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