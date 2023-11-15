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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفي بهتيم المركزي وينذر مديره لضعف الإشراف

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بإجراء جولة مرورية علي مستشفي بهتيم المركزي وذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل مستشفيات المحافظة.

واستهل وكيل الوزارة الزيارة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ ، واطمأن علي تواجد أدوية ومستلزمات الطوارئ ، مؤكدا علي ضرورة زيادة عدد الفريق الطبي النوباتجي بالطوارئ.

كما تأكد من الانضباط الإداري بالمستشفي وتواجد الفريق الطبي النوباتجي كلٌ في مكان عمله ، وتفقد وكيل الوزارة قسم العناية المركزة والحضانات ، وأثني علي إعادة ترتيب الحضانات ، الأمر الذي نال رضاء العاملين بوحدة الحضانات .

وأثناء الزيارة أكد الجزار علي الاهتمام بالنظافة العامة للمستشفي ، وتواجد نائب إداري من  الأطباء البشريين علي مدار اليوم ، وأكد أيضاً علي ضرورة تواجد الفريق الطبي النوباتجي كاملاً.

القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وزير الصحة والسكان محافظ القليوبية الفريق الطبي

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