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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصفها الملحق العسكري بشبه المستحيل

تسريب مذكرة سرية عن حجم الجرائم الإسرائيلية في غزة يثير غضب البرلمان الهولندي

دمار الزلزال
دمار الزلزال

أثار تسريب مذكرة سرية من السفارة الهولندية في كيان الاحتلال، والتي اتُهمت فيها إسرائيل باستخدام "القوة غير المتناسبة" ضد المدنيين في غزة لاستعراض قوتها العسكرية، غضب المشرعين الهولنديين اليساريين، حيث دعا عدد كبير من النواب إلى مناقشة برلمانية حول هذه القضية، وفق ما ذكرت شبكة يور أكتف الأوروبية.

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وتصف المذكرة المسربة، التي كتبها الملحق العسكري بالسفارة وأوردها المجلس النرويجي للاجئين يوم الاثنين، كيف أن الجيش الإسرائيلي "عازم على التسبب عمدا في إحداث دمار هائل للبنية التحتية والمراكز المدنية" في غزة بينما يفتقر أيضا إلى استراتيجية عملية واقعية في غزة وهدفها المزعوم هو القضاء على جماعة حماس، وهو ما وصفه الملحق بأنه أمر “شبه مستحيل”.

وتنص المذكرة على أن سلوك إسرائيل الوحشي يحاول “استعراض قوة عسكرية أمام إيران ووكلائها "مثل حزب الله” ، وأنها لن تتوقف عند حد  وهي استراتيجية تزيد من احتمال نشوب صراع إقليمي أوسع، كما يخشى الملحق.

وأثار التسريب غضبا كبيرا بين المشرعين من اليسار، الذين دعا العديد منهم منذ فترة طويلة الحكومة المؤقتة في البلاد إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار حتى تصل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة.

وقالوا: "إن الصور المروعة تدعو إلى وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات ضخمة وإطلاق سراح الرهائن. وهذا يتطلب ردًا من مجلس الوزراء على جميع الانتهاكات الإسرائيلية”.

ونشر النائب من حزب التجديد، سيورد شيوردسما على موقع إكس  (تويتر رسميًا)،طلب مناقشة برلمانية حول هذه القضية.

وحظي طلب شيوردسما بدعم حزب العمل والخضر، وهما أكبر قائمة يسارية حاليًا .

وقالت النائبة العمالية كاتي بيري"تتبنى إسرائيل عمدا نهجا عسكريا وحشيا في غزة باستخدام القوة غير المتناسبة والهجمات المتعمدة على البنية التحتية المدنية".

وأضافت: “يجب على مجلس الوزراء التوقف عن الإنكار وإدانة الانتهاكات والضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار”.

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