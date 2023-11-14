تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء.. تفاصيل

هاجم عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب دعمه الكبير للاحتلال الإسرائيلي، بما يخالف الاتجاه الفرنسي الذي يحاول إظهار نوع من التوازن، وفق ما ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.

وعبر عدد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط عن رفضهم للتوجه الفرنسي، بعدما أصبحت غزة خرابا بسبب العدوان الرهيب للاحتلال وسقوط آلاف الشهداء نصفهم من الأطفال، وعبروا عن أسفهم لانحياز ماكرون للصهاينة بهذا الشكل.

تمرد دبلوماسي

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مذكرة السفراء الفرنسيين لماكرون تجاه حرب غزة تعد بمثابة تمرد دبلوماسي.

واعتبر السفراء الفرنسيون انحياز ماكرون لإسرائيل ضربا لموقف باريس الذي يسعى للموازنة تجاه القضية الفلسطينية.

وذكرت لوفيجارو أن مذكرة السفراء الفرنسيين تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الدبلوماسي الحديث مع العالم العربي.

ووقع على المذكرة 10 سفراء فرنسيين.