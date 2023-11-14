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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء.. تفاصيل

ماكرون
ماكرون

هاجم عدد من الدبلوماسيين الفرنسيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب دعمه الكبير للاحتلال الإسرائيلي، بما يخالف الاتجاه الفرنسي الذي يحاول إظهار نوع من التوازن، وفق ما ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.

وعبر عدد من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط  عن رفضهم للتوجه الفرنسي، بعدما أصبحت غزة خرابا بسبب العدوان الرهيب للاحتلال وسقوط آلاف الشهداء نصفهم من الأطفال، وعبروا عن أسفهم لانحياز ماكرون للصهاينة بهذا الشكل.

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تمرد دبلوماسي

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن مذكرة السفراء الفرنسيين لماكرون تجاه حرب غزة تعد بمثابة تمرد دبلوماسي.

واعتبر السفراء الفرنسيون انحياز ماكرون لإسرائيل ضربا لموقف باريس الذي يسعى للموازنة تجاه القضية الفلسطينية.

وذكرت لوفيجارو أن مذكرة السفراء الفرنسيين تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الدبلوماسي الحديث مع العالم العربي.

ووقع على المذكرة  10 سفراء فرنسيين.

إيمانويل ماكرون الدبلوماسيين الفرنسيين الاحتلال الاسرائيلي لوفيجارو العدوان آلاف الشهداء

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