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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة أمريكية تطالب باستقبال أعداد من أهالي غزة في أوروبا

دمار في غزة
دمار في غزة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن رؤيتها في أن يتم قبول أعداد من الفلسطينيين كمهجرين بعد أن دمر الاحتلال غزة.

وذكرت الصحيفة أن الانتقال يجب أن يكون  لدول العالم المختلفة وليس للدول العربية على وجه الخصوص، وأن الأمر ليس الغرض منه تصفية القضية.

ودعت الصحيفة إلى أن تقبل أوروبا وأمريكا أعدادا محدودة من الفلسطينيين، خاصة هؤلاء الذين أصيبوا بشدة.

وقالت إن أوروبا تتمتع بتاريخ طويل في مساعدة اللاجئين الفارين من الصراعات، وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك.

وأضافت أنه ينبغي على البلدان في جميع أنحاء العالم أن توفر ملاذا لسكان غزة لتخفيف الأزمة.

واعتبر أنه على المجتمع الدولي واجب أخلاقي في دعم  شعب غزة.

وول ستريت جورنال الفلسطينيين أوروبا وأمريكا

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