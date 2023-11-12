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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يوضح تصريحاته بشأن قتل الأطفال في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي

صدى البلد

اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، لتوضيح تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة أجريت معه مؤخرا.

 

قال ماكرون، في وقت سابق، لبي بي سي إنه "لا يوجد مبرر" لقصف إسرائيل "لهؤلاء الأطفال، وهؤلاء السيدات، وهؤلاء المسنين". 

 

لكن في قراءة المكالمة التي شاركها مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج، قيل إن ماكرون أعرب عن دعمه المطلق لدولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس. 

 

كما قال إنه لا ينوي اتهام إسرائيل بتعمد إيذاء المدنيين الأبرياء، وأعرب عن دعمه للحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس.

 

جاء في البيان أن الرئيس ماكرون أوضح أن تصريحاته خلال المقابلة جاءت في إشارة إلى الوضع الإنساني الذي ظل قضية مهمة بالنسبة له وللعديد من الدول. 

 

علق هرتزوج، في وقت سابق، إن تصريحات ماكرون سببت الكثير من الألم والانزعاج في إسرائيل، لكنه قال فيما بعد، من الجيد أن يوضح الرئيس الفرنسي ما يعنيه.

 

جاء في البيان: أكد الرئيس الإسرائيلي أن دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي يواصلان العمل بطريقة إنسانية ووفقًا للقانون الدولي. وأشار إلى أن إسرائيل اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين غير المشاركين. 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسحاق هرتزوج

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