سي إن إن: خلافات حادة داخل وزارة الخارجية الأمريكية بسبب إسرائيل

اعترف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوجود خلافات حادة داخل وزارته بسبب الطريقة الملتوية التي تتبعها واشنطن في دعم الاحتلال بشكل يطغى على كل المعايير الانسانية.

وذكرت شبكة CNN، أن بلينكن بعث برسالة للعاملين في الخارجية أقر فيها بوجود خلافات داخل وزارته حول طريقة تعامل واشنطن مع الحرب ووقوفها بكل قوة خلف الاحتلال.

وطالب الوزير بعدم ترك المجال لتصاعد الخلافات واعدا بعمل الادارة على حث اسرائيل على التعامل مع المدنيين بحذر وحمايتهم.

واستقال عدد من مسئولي الخارجية الأمريكية اعتراضا على نهج حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على غزة بموافقة أمريكا.