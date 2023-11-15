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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبي على 2100 مواطن في القافلة الطبية بقرية بني صالح ببلبيس

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية اشاملة بقرية بني صالح، التابعة لمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأوضح مسعود أن ذلك جاء ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 يوم صحة"، والتي تم إطلاقها تحت شعار "من أول يوم معاك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

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وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن القافلة اشتملت على 14 عيادة، بها 12 تخصصا طبيا وهم "الباطنة، والجراحة العامة، والقلب والأوعية الدموية، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والرمد، والروماتيزم والتأهيل".

وأضاف أنه تم تخصيص 2 عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي القرية، والقرى المحيطة ببني صالح، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأوضح أن القافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 2164 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 18 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

أساليب مكافحة العدوى الاجراءات الوقائية الجراحة العامة الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الجمهورية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة السيسى رئيس الجمهورية السوق السوداء

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