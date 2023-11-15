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ديني

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول فنيات البحث العلمي للباحثين الوافدين من إندونيسيا

صدى البلد

 ألقى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، محاضرة حول: «فنيات البحث العلمي» بقاعة «الإمام الطيب» بكلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين.

وتناول رئيس الجامعة في المحاضرة العلمية عديدًا من الموضوعات التي شملت: طرق كتابة الأبحاث العلمية، وكيفية صياغة مفردات البحث العلمي، وطرق وأساليب فحص الأدلة، فضلا عن أهمية البحث العلمي خاصة في أبحاث التخرج، والتحديات التي تواجه الباحث في النشر العلمي، وكيفية التغلب عليها، وكيفية اختيار المجلة العلمية، ومعرفة تصنيفها.

يذكر أن هذا اللقاء عقد خصيصًا لباحثي الماجستير والدكتوراه من الطلاب الوافدين؛ لمساعدتهم على إتمام رسائلهم العلمية، والتعرف على المواد النظرية ذات الصلة بتخصصاتهم، والتدريب على كيفية كتابة الأبحاث العلمية، إلى جانب تعزيز مهارات اللغة العربية وطرق تدريسها والتدريب عليها.

وفي ختام المحاضرة وجه الباحثون الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وحرص الطلاب الوافدون على التقاط الصور التذكارية مع فضيلة رئيس جامعة الأزهر.

رئيس جامعة الازهر جامعة الأزهر الأزهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور سلامة داود

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