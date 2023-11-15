المؤبد للمتهم بإنهاء حياة جاره بسبب قرنين فول بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالسجن المؤبد للمتهم بقتل جاره بالأرض الزراعية بسبب قطف نجله "قرنين فول" من حقله بدائرة مركز شرطة بنها.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها التعليمي، يفيد باستقبال جثة شخص مصاب بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، ادعاء مشاجرة مع آخر بمنطقة الرملة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "وليد م م"، 40 سنة، أمين معمل علوم بمدرسة بالرملة، إثر إصابته بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم، على يد جاره "سعيد ع ا" 39 سنة، فلاح، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الجيرة، وقيام نجل المتوفي بالحصول على "قرنين فول" من الأرض الزراعية الخاصة بالمتهم، وخلال معاتبة المتهم للمجني عليه حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "خنجر" وطعنه بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر رقم 267 لسنة 2023 إداري مركز شرطة بنها، وتمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة واحيلا المتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.