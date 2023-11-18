عاجل
مَعْرِض توت عنخ آمون التفاعلي يفتح أبوابه للجمهور بالمتحف المصري الكبير الحملة الانتخابية للمرشح السيسي تستقبل رئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين بالسياحة غدًا .. وزارة التعاون الدولي تُطلق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» وصول مسيرة أسر الأسرى الصهاينة إلى القدس قبل التجمع عند مكتب نتنياهو خبراء تعليم : مسابقة أوائل الطلبة تشجع الطلاب على التفوق والتميز العلمي ..وسيلة مهمة لاكتشاف الموهوبين في كافة المجالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

صدى البلد

كشفت والدة عروس الإسماعيلية ضحية غدر زوجها خلال بث مباشر، عن تفاصيل مأساوية عاشتها الضحية التي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة نومها بمنزلها بمنطقة الحكر التابعة لقسم ثان وأمام طفلتها ذات الثلاث سنوات.

اعترافات المتهم بانهاء حياة عروس الاسماعيلية

قال المتهم في التحقيقات ، إنه تشاجر مع عروسة بسبب غيرته الشديدة عليها وشكه في سلوكها وتطورت المشاجرة إلى طعنها عده طعنات أودت بحياتها وفر هاربا إلي أن سلم نفسه بالقسم واهتدي إلي الاعتراف بجريمته.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديو جراف التالي.

اسماعيلية اعترافات المتهم عروس الاسماعيليلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

من مصر لأوروبا.. صفقة جديدة للكهرباء بمليارات الدولارات تنعش خزينة الدولة

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

آيفون محدودي الدخل سعره 5900 جنيه فقط.. موبايل جديد من ريلمى

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

موضوعات متعلقة

ظهروا في النادي .. آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك وحقيقة بيعهم

الميت الحي منفذ طوفان الأقصى ..  . المطلوب الأول لإسرائيل وأهم شخص في عائلة السنوار

أزمات النجوم| نجاة سهر الصايغ وجراحة لحورية فرغلي وياسمين رئيس في المستشفى

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

كنت ملحدا وعملت حاجات غلط.. أسرار يكشفها نيقولا معوض لأول مرة

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

بكاء وزغاريد.. ليلى علوي تثير الجدل في حفل زفاف ابنة شقيقها

ترشيحاتنا

يغيب شهر ونصف.. ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة فينيسيوس رسميا

بـ 160 الف جنيه .. اركب اشهر سيارة سيدان في مصر

آيفون محدودي الدخل سعره 5900 جنيه فقط.. موبايل جديد من ريلمى

بعد مجزرة الفاخورة.. نداء عاجل من حركة حماس للجماهير

كتبها منذ 20 عاما..رسالة غامضة من أسامة بن لادن تشعل السوشيال ميديا

الإعلام الصيني: معبر رفح أصبح ممر الحياة لأهالي قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أميرة أديب تشعل حفل زفاف ابن عمها.. فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي

شبه بعض … فساتين زفاف زوجة نجل عمرو أديب تثير الجدل على سوشيال ميديا| شاهد

بعيدا عن مراكز التجميل| علاجات منزلية للتخلص من تجاعيد الشفاه

في عيد ميلادهما.... صور تكشف عن رومانسية منى زكي وأحمد حلمي

فيديو

القفا مهم جدا.. سر شخصية ستاموني لـ الفنان فؤاد خليل

بسبب الغيرة والشك.. اعترافات خطيرة للمتهم بإنهاء حياة عروسته بالإسماعيلية

300 جنيه دفعة واحدة| الذهب يخالف التوقعات وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

سر تشجيع فؤاد خليل لـ الزمالك.. وموقفه من الأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ