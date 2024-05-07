مساعد أمين حزب حماة الوطن يشيد بجهود الدولة لمساندة الجاليات المصرية بالخارج

أكد المهندس علاء زياد مساعد الامين العام لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تثبت كل يوم اهتمامها ورعايتها للمصريين بالخارج من خلال حزمة من الاجراءات والقرارات المهمة وذلك بعد أن وفرت لهم 14 خدمة حتى الان .

و أكد المهندس علاء زياد أن وزيرة الهجرة الدكتورة سهى جندي تتواصل بشكل مستمر مع الجاليات المصرية بالخارج لمعرفة احتياجاتهم وتقديم سبل الدعم لهم بشكل متميز وسريع ويجري حاليا الاستعداد لإطلاق صندوق الطوارئ للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن وهو صندوق استثماري ينفق على أي طارئ يحدث للمصريين بالخارج ويرعى كل أعضائه من المصريين بالخارج والذين يصل عددهم لـ14 مليون مواطن وهذا ينمي روح الانتماء لمصر ويرفع من شأن المواطن المصري في الدول المقيم بها ويؤكد مدى اهتمام الدولة المصرية بأبنائها .



و أوضح المهندس علاء زياد أن تكليفات حزب حماة الوطن وتوجيهات الامين العام بالتواصل المباشر والمستمر مع الجاليات المصرية بالخارج وتقديم سبل الدعم و هناك العديد من الندوات التوعية التي يقوم بها الحزب بالخارج وكذلك يجري الاعداد لعقد العديد من اللقاءات للترويج للمشاريع الاستثمارية في مصر و فرص الاستثمار بالعديد من القطاعات الاقتصادية وكذلك شرح ما تم من انجازات على أرض مصر سواء في البنية التشريعية او الاقتصادية.