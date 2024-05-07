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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الشرقية تنهي الاستعدادات لامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

وكيل أول وزارة التربية
وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية

أكد المهندس " علي عبد الرؤوف أحمد " وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني دور مايو 2023 م / 2024 م  علي مستوي 20 إدارة تعليمية والمقرر انطلاقها غدا الاربعاء الموافق 8 مايو 2024 م.

وأضاف وكيل أول الوزارة أن الدكتور ممدوح غراب "محافظ الشرقية" يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب مضيفا إن جميع أجهزة المحافظة تعمل علي توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية مشيرا الي ان جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد المهندس " علي عبد الرؤوف  " وكيل أول الوزارة علي الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مرعاه التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.


وأكد وكيل اول وزاره التربية والتعليم بالشرقية أنه اطمئن علي جميع اللجان و أنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف السادة مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب و تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

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وأشار وكيل اول الوزارة  على مواصلة المتابعة المستمرة من قبل السادة مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية الخاصة بالامتحانات مع إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية الي غرفة العمليات بالمديرية وشدد علي عدم وجود موانع لأعضاء لجنة النظام والمراقبة واستيفاء جميع الشروط القانونية لجميع المشاركين في أعمال الامتحانات مع التصدي بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، مشددا علي عدم حيازة التليفونات المحمولة للطلاب أو العاملين باللجان، وإدراج ورقة تعليمات بكل لجنة توضح عقوبة حيازة التليفونات المحمولة حتى لو كانت مغلقة.

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