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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الغربية تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

أعلن ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، في جميع الصفوف والمراحل التعليمية، للعام الدراسي 2023 / 2024، والتي من المقرر أن تبدأ غداً الأربعاء الموافق الثامن من مايو، وتستمر حتى الخميس الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر.


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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كما أشار "حسن" وكيل التعليم إلى أن 2705 مدارس تستقبل 981902 طالب وطالبة لأداء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، حيث تبدأ المرحلة الابتدائية امتحاناتها غداً وتستمر حتى الأحد الثاني عشر من مايو، وتستمر امتحانات المرحلة الإعدادية حتى الإثنين الثالث عشر من مايو، وتستمر امتحانات النقل للمدارس القنية حتى الخميس الموافق السادس عشر من مايو، وتبدأ صفوف النقل للمرحلة الثانوية العامة امتحاناتها من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من مايو، وتستمر حتى الخميس الثالث والعشرين من نفس الشهر.

 

وأضاف وكيل الوزارة، إن كافة لجان الامتحانات بالإدارات التعليمية العشر على استعداد تام لاستقبال جميع الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأنه تم عقد اجتماعات متتالية مع السادة مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، للتأكد من تنفيذ وتفعيل كافة الضوابط المقررة خلال أعمال الامتحانات.

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وأكد "حسن"  أنه تم التأكيد على واضعي الأسئلة لصفوف النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والثانوية (عام –فنى ) بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية والابتعاد تماماً عن الأسئلة ذات الصبغة السياسية وتنفيذ كل ما ورد بالكتاب الدوري رقم 14 بتاريخ 9/4/2016   ومراعاة الامتحان الاساسي والامتحان الاحتياطي، مضيفاً أنه تم تنظيم المراجعات النهائية المجانية  للمرحلتين الإعدادية والثانوية علي مستوى الادارات التعليمية العشر تنفيذ للكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15/4/2024، وقد تم الإعلان عنها على جميع صفحات الإدارات التعليمية.

 

وأكد وكيل الوزارة أيضاً، أنه قام بالتوجيه بتوفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات، مع الانضباط والحزم والنظام، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، متمنياً لأبنائنا التفوق والنجاح.

 

وأشار أنه خلال الاجتماعات التي عقدها بمديري الإدارات التعليمية العشر، أكد على عدد من النقاط، من أهمها، تطبيق نشرة الموانع داخل المدارس، التأكيد على سرية الامتحانات، منع الغش وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، التشديد على المحمول، السماعات الالكترونية، وأي وسائل غش أخرى، وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل ادارة تعليمية، والإبلاغ فوراً حال حدوث أي مشكلة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

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واختتم وكيل الوزارة تصريحاته، بأنه تم بناء على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير، الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه، والتنسيق مع الوحدات المحلية، والأحياء ورؤساء المراكز والمدن،  لتكثيف حملات النظافة خارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء  فترة الامتحانات.

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وبالنسبة لامتحانات النقل للمرحلة الثانوية، أكد وكيل الوزارة على جاهزية جميع المدارس التي تعقد بها الامتحانات الكترونيا ومراجعة موقف البنية التحتية التكنولوجية والشبكات بمعرفة مسئولي التطوير التكنولوجي بالإدارات، مع الاستعانة بمسئولي التطوير التكنولوجي من جميع المراحل خلال فترة الامتحانات الالكترونية، حيث سيؤدي الطلاب الامتحانات الكترونيا، عدا الطلاب المستهدفين بالامتحان ورقيا طبقاً للضوابط والتعليمات والجدول المعلن، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

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