فيتوريا يكشف أسباب عدم استدعاء شيكابالا وعبدالله السعيد للمنتخب

كشف روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، عن أسباب عدم استدعاء شيكابالا وعبدالله السعيد لمنتخب مصر.

وأضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026: "لاعبان جيدان، وأعرف شيكابالا عندما كان يلعب في سبورتنج لشبونة، ولكننا نحاول توفير الكفاءات الفنية في القائمة إلى جانب العناصر الصغيرة في السن نسبيًا، لأننا نبني للمستقبل".

وأكد فيتوريا: "أملك خبرة كبيرة كمدرب وواجهت العديد من المواقف من بينها تفوق الفرق الصغيرة على الكبيرة وأعرف أن هناك العديد من المباريات التي منعت مصر سابقا من الوصول لكأس العالم أمام السودان وزامبيا".



كما قال ‏روي فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم: "نقوم بواجبنا والذي يتمثل في اللعب بحماس من أجل تحقيق الفوز ونتمنى أن يكون الجمهور داعما دائما لنا، هذا هو الوقت المناسب لأن يهتم الناس بمنتخب مصر وأن يحضروا المباريات في الملعب".



وأضاف فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء جيبوتي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026: "اشعر بالحزن عندما اري منتخبات بعناصر اقل فنيا لكنها تحظى بدعم جماهيري اكبر منا، سيأتى وقت تكون فيه العائلات المصرية يعيدة بمشاهدة مباريات منتخب مصر".