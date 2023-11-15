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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يتفقد جاهزية اللجان للانتخابات الرئاسية

لجان انتخابات
لجان انتخابات

أجرى المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، جولة تفقدية على مقار اللجان الانتخابية بمركز الداخلة للاطمئنان على جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال الانتخابات الرئاسية، حيث رافقه بالجولة صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وعدد من المختصين بالمركز.

وأوضح الطماوي أن الجولة تأتي في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء تكليفات وتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بمتابعة ورفع كفاءة المقرات الانتخابية بالمراكز واتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة استعدادا للانتخابات الرئاسية التي ستقام أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

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ووجه رئيس مركز الداخلة، بتوفير جميع أوجه الدعم اللوجستي لخدمة العملية الانتخابية، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع واعتبار المشاركة في العملية الانتخابية مهمة قومية.

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