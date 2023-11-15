وزير الصحة التركي: نعمل مع مصر لنقل المرضى الفلسطينيين إلى معبر رفح

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الجانبين المصري والتركي عملا بشكل وثيق، كما أنه يوجد تعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة على مستوى الفرق الشخصية والفنية بعد الأحداث التي بدأت في غزة في 7 أكتوبر.

وأضاف قوجة أنه أجرى العديد من المكالمات الهاتفية والفيديو الجماعية، كما عقد مساء أمس مؤتمرًا عبر الفيديو كونفرانس لمدة ساعة ، كما تعمل الوفود الفنية المصرية والتركية معًا لمدة شهر تقريبًا، مضيفاً أنه سيواصل اجتماعات وفده مع الحكومة المصرية .

وتابع قوجة: " من المخطط في المرحلة الأولى نقل مرضى السرطان من غزة، وخاصة الأطفال، من بوابة رفح الحدودية إلى مستشفيي الشيخ زويد والعريش، ونحن نخطط لعلاج هؤلاء المرضى بالتعاون مع طاقم طبي من تركيا وزملائهم المصريين، وفي المرحلة الثانية، من المخطط نقل المرضى المناسبين إلى تركيا بطائرات الإسعاف".

وصرح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن الأنشطة الدبلوماسية المستمرة لنقل المرضى إلى معبر رفح الحدودي ينفذها فريق التنسيق الصحي المشكل من مسؤولين من تركيا ومصر وإسرائيل.

وتوجه قوجة بالشكر لوزير الصحة خالد عبد الغفار بالنيابة عن حكومة وشعب تركيا على التعاون البناء الذي أبداه في هذه العملية.

وأوضح أنه يأمل أن نترك هذه الأيام الصعبة وراءنا بتضامن قوي.

وأضاف أنه من ناحية أخرى، في الاجتماع الثنائي الذي عقد صباحا، اتفق الجانبان على المعرفة المتبادلة وتبادل الخبرات والتعاون الوثيق في جميع مجالات الصحة.

وأضاف قوجة أنه قام بدعوة الدكتور خالد عبد الغفار وفريقه إلى تركيا في أقرب وقت ممكن.

والتقى وزير الصحة التركي ، الذي قام بزيارة مستشفى سرطان الأطفال برفقة وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، التقى بأطفال مرضى السرطان الذين تم جلبهم من غزة.

وتحدث قوجة مع الأطفال وعائلاتهم واحدًا تلو الآخر، وقدم لهم الألعاب كهدايا، وتلقى معلومات عن صحتهم من الأطباء، كما قام بفحص أعمال الأطفال في غرف العلاج بالفن والموسيقى بالمستشفى.

كما أولى الوزير قوجة اهتماما كبيرا لطفل يدعى مجاهد من غزة، فقد عائلته بأكملها في الهجمات الإسرائيلية ويتلقى العلاج في المستشفى تحت إشراف جدته.