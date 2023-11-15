انتشار فيروس مصاص الدماء.. وتحذير صادم من العلماء

يتخوف العلماء من ظهور فيروسات وأوبئة جديدة بعد أن تعافى العالم من فيروس كورونا الذي اجتاح معظم الدول، لكن اكتشف علماء فيروسا أشبه بـ"مصاص الدماء"، بعدما تبين أنه "عض" فيروسا آخر أكبر حجما والتصق به في إطار طفرة بيولوجية تساعده على البقاء على قيد الحياة.



ووفق صحيفة "واشنطن بوست" فإن مديرة وحدة التصوير بجامعة ميريلاند، تاجيدي دي كارفاليو، اكتشفت الفيروس الغريب في مارس عام 2020 لدى فحص عينة من التربة، وتبين أنه من العاثيات، وهي فيروسات تغزو البكتيريا، وهي من أكثر الكائنات الحية عددا على وجه الأرض، ويمكن العثور على ملايين منها في جرام واحد من التربة.



وقتها، لم تتوقع دي كارفاليو أن ترى فيروسا ملتصقا بآخر من "رقبته"، قائلة: "لقد رأيت حرفيا المئات منها، ومن الواضح أن الأمر لم يكن عشوائيا.. نحن نعلم أن الفيروسات تفعل بعض الأشياء المثيرة للاهتمام، ولكن لم يتوقع أحد ذلك".



وأوضحت دي كارفاليو وزملاؤها النتائج بالجمعية الدولية للإيكولوجيا الميكروبية، حيث جاء في الدراسة أن الفيروس الصغير الذي أطلق عليه MiniFlayer فقد القدرة على التكاثر داخل الخلايا، لذلك حدث تطور بيولوجي، وهو الالتصاق بفيروس آخر من رقبته أطلق عليه اسم MindFlayer.

وفي حالة دخول الخلايا معا، يستخدم MiniFlayer الآلية الجينية لرفيقه الفيروس من أجل التكاثر.