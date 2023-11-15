جنوب أفريقيا تعتزم تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل

ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية نقلا عن مسؤول بوزارة خارجية جنوب إفريقيا انه يجب محاسبة المسؤولين "الإسرائيليين" عن الفظاعات التي تحدث في غزة.

ولفت مسؤول بوزارة خارجية جنوب إفريقيا الى انه سيتم تقديم شكوى في اليومين القادمين للمحكمة الجنائية الدولية ضد "إسرائيل".

وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الفظاعات التي تحدث في غزة.

وأشار المسؤول الجنوب افريقي الى أن معظم الضحايا من الأطفال وعدد من حالات الاختناق تصل إلى المستشفى الأندونيسي بعد استهداف قوات الاحتلال لمنطقة مشروع بيت لاهيا بقنابل الدخان والغاز.

وشدد على انه لا يمكن "لإسرائيل" أن تعلن الحرب على الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال.

وختم المسؤول بوزارة خارجية جنوب أفريقيا: نأمل أن تؤدي الشكوى إلى العدالة ومنع الإفلات من العقاب.