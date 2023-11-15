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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

معرض للمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية في دمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،  معرض المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية الذى شارك به ١٠ عارضين من المستفيدين من الجهاز وذلك بإجراءات تضمنت التمويل والترخيص وتوفيق الأوضاع والتدريب وشهادات تصنيف ومزايا.

وخلال تفقدهما للمعرض،  ناقشت المحافظ ورئيس الجهاز مع العارضين آلية تحقيق المزيد من الدعم لهم واشراك أصحاب مشروعات الأشغال اليدوية بمعارض الأثاث التى يقيمها الجهاز و الغرفة التجاريه باعتبارها جزء لايتجزأ من مكملات الفرش والتأثيث ، مما يساهم فى فتح مجالات جديدة لتسويق تلك المنتجات خاصةً بعد النجاح الكبير الذى حققه العارضين بمعارض تراثنا.

وعلى جانب آخر، ،سلمت المحافظ ورئيس الجهاز رخص وشهادات تصنيف وشيكات إقراض لعدد ٧ من المستفيدين من الجهاز ، وذلك فى إطار الجهود التى يقوم بها لاصدار رخص مؤقتة وجديدة وأيضًا تقديم حزمة من المزايا والحوافز للمشروعات و كذلك توفيق أوضاع المشروعات.

فيما وقد أشادت " محافظ دمياط " بما تضمنه المعرض من منتجات عالية الجودة ،كما ثمنت جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم المشروعات وتوفير التمويل اللازم وأيضًا تقديم خدمات غير مالية والذى ساهم فى إطلاق مشروعات تخدم قطاعات عديدة ودفع عجلة التنمية.

ومن جانبه ،، أشاد رئيس الجهاز بجهود محافظ دمياط لدعم كافة القطاعات وتعاونها الكامل مع الجهاز لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة،  وذلك بما يتواكب مع جهود الدولة لتشجيع الصناعات الوطنية و تحقيق التنمية ، مؤكدًا أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يقدم خدمات مالية وغير مالية ، بهدف دعم المشروعات ومجابهة التحديات والوصول بالمنتج المصرى إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط و الدكتور سعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس و الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات الغير مالية ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية ونائب الرئيس التنفيذى و  محمد فايد رئيس الغرفة التجاريه و و حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات.

محافظ دمياط ورئيس جهاز تنمية المشروعات يوقعان بروتوكول لدعم صناعة الأثاث

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دمياط الدكتور محمد عبد الملك الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة منال الغرفة التجار الغرفة التجارية

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