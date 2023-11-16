الملاعن الثلاثة.. الإفتاء: من يلقي حجارة على القطارات يغضب الله

حكم من يقوم بإلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية، أو من يقوم بإلقاء الحجارة علي القطارات؟



قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية: "من يقوم بهذا الفعل يضع نفسه فى أمور الملاعن، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، قيل: ما الملاعن يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يُسْتَظلُّ به أو في طريق أو في نقع ماء".

وتابع: "هذه التصرفات حرام، ومن الملاعن، يعنى هذا سبب إن الناس تدعى على من يفعل هذا التصرف، اللهم العن فلان، فربنا يستجيب، وهذا باب من ابواب غضب الله سبحانه وتعالي".

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن إلقاء القمامة والنفايات في الطرق العامة والمياه أو بجوار الأشجار منهي عنه شرعًا، وسميت هذه الأفعال بالملاعن الثلاثة.

واستشهد «جمعة» بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا الملاعن الثلاث، قيل: ما الملاعن يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يُسْتَظلُّ به أو في طريق أو في نقع ماء»، وفي رواية أبي داود عن معاذ مرفوعًا بلفظ: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل.

وأوضح أن هذا الحديث يتضمن النهي عن قضاء الحاجة في الأماكن التي يرتادها الناس ويترددون عليها، كالظل والطريق ومكان وجود الماء ونحو ذلك، كالحدائق العامة والأسواق.

يشار إلى أن معنى «الملاعن» جمع ملعنة، وهي الفعلة التي تكون سببا للعن صاحبها، أي التي تجلب على فاعلها اللعنة من الله والناس.