سمير غطاس : موقف إسبانيا أفشل مخطط الاتحاد الأوروبي بشأن فلسطين

قال الدكتور سمير غطاس، خبير استراتيجي، إن عدد من الدول الأوروبية أعلنت أنها ستوقف الدعم المالي لفلسطين، ألا أن إسبانيا كان موقفها مغاير بشأن هذا الأمر، ورفضت إيقاف الدعم المالي لفلسطين، وأدت لانكسار الموقف الأوروبي، لأنها واحدة من الدول التي لها تأثير داخل الاتحاد الأوروبي، واللغة الإسبانية هي الأساسية في أمريكا اللاتينية.

سمير غطاس يتحدث عن موقف إسبانيا

وأضاف "غطاس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إسبانيا الآن تؤكد أنه لابد من حل سياسي يقطع جذور العنف، وما تسميه الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل داخل قطاع غزة وفلسطين في الوقت الحالي.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن موقف أردوغان وتركيا بشأن القضية الفلسطينية شهد تطورًا إيجابيا من إرسال دعم لفلسطين باتهام إسرائيل بأنها تمارس إرهاب، وهي قرارات إيجابية، موضحا أن بعض الدول الأوروبية منعت من نزول المظاهرات ألا ان المواطنين في دول عديدة نزلوا من أجل دعم فلسطين.