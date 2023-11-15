عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير غطاس : موقف إسبانيا أفشل مخطط الاتحاد الأوروبي بشأن فلسطين

الدكتور سمير غطاس
الدكتور سمير غطاس

قال الدكتور سمير غطاس، خبير استراتيجي، إن عدد من الدول الأوروبية أعلنت أنها ستوقف الدعم المالي لفلسطين، ألا أن إسبانيا كان موقفها مغاير بشأن هذا الأمر، ورفضت إيقاف الدعم المالي لفلسطين، وأدت لانكسار الموقف الأوروبي، لأنها واحدة من الدول التي لها تأثير داخل الاتحاد الأوروبي، واللغة الإسبانية هي الأساسية في أمريكا اللاتينية.

سمير غطاس يتحدث عن موقف إسبانيا 

وأضاف "غطاس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إسبانيا الآن تؤكد أنه لابد من حل سياسي يقطع جذور العنف، وما تسميه الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل داخل قطاع غزة وفلسطين في الوقت الحالي. 

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن موقف أردوغان وتركيا بشأن القضية الفلسطينية شهد تطورًا إيجابيا من إرسال دعم لفلسطين باتهام إسرائيل بأنها تمارس إرهاب، وهي قرارات إيجابية، موضحا أن بعض الدول الأوروبية منعت من نزول المظاهرات ألا ان المواطنين في دول عديدة نزلوا من أجل دعم فلسطين. 

سمير غطاس فلسطين الموقف الاوروبي اسبانيا أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

تحذير لتجار السجائر في السوق .. تفاصيل

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

موضوعات متعلقة

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

وصف شكل الرسول بالتفصيل.. كأنك تراه قمر سيدنا النبي وجميل

كأنك تراه.. صفات النبي الجسدية والأخلاقية.. هكذا وصفه الصحابة

دار الإفتاء: ميلاد النبي دورة جديدة للإنسانية

دعاء السجود في الصلاة .. 7 كلمات نبوية تفتح لك أبواب السماء

غطاسون ينتشلون 2 طن من مخلفات البحر في الغردقة.. فيديو

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

ترشيحاتنا

النشرة الدينية | دعاء لأهل فلسطين بالنصر والصمود.. وكلمات عظيمة لاستقبال شهر جمادى

فات شهر على مرضه.. التفاصيل الكاملة لرحلة علاج هاني الناظر

مفاجأة | برنامج الغذاء العالمي يكشف عن التطورات في قطاع غزة

الخلافات تحتدم بين إسرائيل وأمريكا .. قرارات صادمة من نتنياهو تنذر بكارثة

مواجهة سهلة رقميا.. موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

جيش الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء من المدخل الجنوبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت الترند بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات المطربة بوسي المثيرة للجدل

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات أبنة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ