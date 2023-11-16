حماة الوطن: الحملة الإنتخابية للمرشح السيسي تتلقى دعما كبيرا من كل أطياف المجتمع

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن القيادة السياسية خلال السنوات الماضية كان لديها بعد نظر وحالة من الكفاءة فى الإدارة تصل إلى تدعيم القوات المسلحة وصنع جيش قوى وهو بعد نظر يوازى ما نحن فيه الآن.

وقال عمرو ليمان، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، إن الشق الاقتصادى كان مسيطرا قبل أحداث غزة بشكل قوى وكان الدفع تجاه الحلول الاقتصادية الحالية هو المتداول على الأرض، ولكن مع المتغيرات وأحداث العدوان الغاشم للاحتلال تغير الأمر.

دعم كبير من كل أطياف المجتمع.

وتابع المتحدث باسم حزب حماة الوطن، أن زخم الحملات الانتخابية الرئاسية واضح على الأرض، وكل مرشح يدفع ببرنامجه بشكل قوى، وأن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بدأت قوية، حيث تتلقى دعم كبير من كل أطياف المجتمع.