فضيحة أبراموفيتش.. هل يتم فرض عقوبات على نادي تشيلسي؟

يواجه نادي تشيلسي لكرة القدم أسئلة جديدة حول كيفية قيام مالكه السابق رومان أبراموفيتش بتمويل نجاح النادي، بعد أن كشفت ملفات مسربة عن سلسلة من المدفوعات السرية التي ربما تكون قد انتهكت قواعد كرة القدم الصارمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بـ "اللعب المالي النظيف".

مدفوعات أبراموفيتش تهدد تشيلسي

وقال الخبراء إن الصفقات، التي تم الكشف عنها من خلال تحقيق مشترك أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية وشركاء دوليون، يمكن أن تؤدي إلى فرض الدوري الإنجليزي الممتاز عقوبات على تشيلسي، مثل خصم النقاط.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الملياردير الروسي أبراموفيتش، والذي كان مالكا لتشيلسي لمدة 19 عاما، حتى فرضت الحكومة البريطانية عقوبات عليه العام الماضي، استخدم مدفوعات بملايين الجنيهات الأسترليني من جهات خارجية لصالح النادي.

ويحقق الدوري الإنجليزي بالفعل في الأمر بعد علم الملاك الحاليين للنادي بالتقارير المالية غير المكتملة، والمرتبطة بفترة إدارة أبراموفيتش وذلك خلال عملية إكمال استحواذهم على النادي.

ولم تعلق رابطة الدوري الإنجليزي على تقرير "الجارديان" كجزء من تعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية، ولكن من المحتمل أن يتم البحث في الأمر والمعلومات الصادرة في التقرير.

وقال متحدث باسم

: تلك الادعاءات متصلة بالفترة السابقة للإدارة الجديدة، وهي تستند لوثائق وأوراق لا علاقة لها بأي فرد يمثل النادي حاليا.

نجاحات أبراموفيتش في تشيلسي

وكان أبراموفيتش قام بشراء تشيلسي عام 2003 وقام باستثمار الملايين وحقق نجاحات غير مسبوقة في تاريخ النادي، مثل الفوز بدوري أبطال أوروبا عامي 2012 و2021 والفوز بالدوري الإنجليزي خمس مرات.

وأُجبر أبراموفيتش على بيع النادي العام الماضي، وذلك بعد أن جمدت الحكومة البريطانية أصوله المالية عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

الملفات التي حللتها صحيفة الجارديان و مكتب الصحافة الاستقصائية "تي بي آي جيه" كجزء من التحقيق السري في قبرص، سلطت الضوء على المدفوعات الخفية على ما يبدو والمرتبطة بلحظات محورية في فترة ولايته المليئة بالألقاب. تمت مشاركة المادة، التي تأتي من مزود خدمات خارجية قبرصي يُدعى "ميريت سيرفوس"، مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

صفقات أبراموفيتش

في 18 يوليو 2017، تظهر الملفات، أن شركة مملوكة لأبراموفيتش تدعى "كوينبير هولدينج"، ومقرها في جزر فيرجن البريطانية، وقعت اتفاقية مع فيديريكو باستوريلو، وكيل كرة القدم الإيطالي.

تم وصف الإيطالي في تقارير متعددة بأنه مقرب من أنطونيو كونتي، مدير تشيلسي السابق، وتحدث عن مفاوضات عقد المدير الفني في وسائل الإعلام.

خلال موسم فوز كونتي باللقب، سجل هازارد 16 هدفا، وهي نقطة عالية في فترة سبع سنوات متألقة شملت قيادة النادي والفوز بستة ألقاب محلية وأوروبية.

انضم هازارد إلى تشيلسي في عام 2012 مقابل 35 مليون يورو، في صفقة كبيرة أعقبت مفاوضات صعبة مع وكيل اللاعب، جون بيكو بيناكي، الذي قيل إنه أراد عمولة كبيرة تبلغ حوالي 6 ملايين جنيه إسترليني.

وتشير الوثائق إلى أن شركة "كوينبير" وافقت على دفع مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني لـ باستوريلو مقابل حصة قدرها 75% في صندوق "أكسشنج إنفستمنت فند"، وهي شركة مقرها في ولاية ديلاوير الأمريكية.

في نفس اليوم، أعلن تشيلسي أن كونتي، الذي قاد النادي للتو إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، قد وقع عقدا جديدا بقيمة 9,6 مليون جنيه إسترليني سنويا.

ورفض باستوريلو التعليق على ما إذا كانت الصفقتان مرتبطتين، لكنه قال: "أنطونيو كونتي ليس عميلنا".