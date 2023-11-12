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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قمة الجنون.. التعادل 4-4 يحسم معركة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ومانشستر سيتي
تشيلسي ومانشستر سيتي

انتهت أحداث قمة الدوري الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر سيتي في الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 4-4.

بدأ اللقاء بحماس من الفريقين حتى حصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء نفذها ايرلينج هالاند بنجاح في الدقيقة 25، ثم عادل تياجو سيلفا النتيجة في الدقيقة 29، وعاد رحيم سترلينج لمضاعفة النتيجة لصالح البلوز بالهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يعود مانويل أكانجي لتعديل النتيجة لصالح السيتي في الدقيقة 45 قبل انتهاء الشوط الأول بلحظات.

وفي الشوط الثاني استطاع إيرلينج هالاند التقدم للسيتي بالهدف الثالث في الدقيقة 47، ليعود نيكولاس جاكسون ليعادل النتيجة في الدقيقة 67، وعاد مرة أخرى رودريجو هيرنانديز لتسجيل الهدف الرابع للسيتي في الدقيقة 86، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع تم احتساب ركلة جزاء لصالح تشيلسي نفذها بالمر بنجاح ليعادل النتيجة وينتهي اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

بهذا الفوز يرفع السيتي رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، وتشيلسي يرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ 11.

تشكيل تشيلسي


كان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أعلن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها فريقه لقاء ضيفه مانشستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.

وجاءت التشكيل الرسمي كالأتي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز

خط الدفاع:
رييس جيمس - مارك كوكاريلا - أكسيل ديساسي

خط الوسط:

إنزو فرنانديز - مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير

خط الهجوم:
كول بالمر - رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون

تشكيل مانشستر سيتي

كما أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتي، التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها لقاء مضيفه تشيلسي منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، للموسم الجاري 2023 - 2024.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع:

ووكر - أكانجي - دياز - جفارديول

خط الوسط:

رودريجو - سيلفا - فودين
خط الهجوم:

دوكو - ألفاريز - هالاند

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في مواجهتين والتعادل في واحدة وتسجيل 32 هدفًا وتلقي 12 أهداف، فيما يأتي فريق تشيلسي فى المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في 4 وتسجيل 19 هدفًا وتلقي 16 هدفا.

حكم مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، تعيين الحكم أنتوني تايلور لإدارة مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثانية عشر.

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