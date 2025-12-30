قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

وفد المحكمة العربية للتحكيم في ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد

محافظ أسيوط يستقبل وفد المحكمة العربية للتحكيم على هامش ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد
محافظ أسيوط يستقبل وفد المحكمة العربية للتحكيم على هامش ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد
إيهاب عمر

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد المحكمة العربية للتحكيم بحضور اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد بدر نائب محافظ المنيا.

وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات ملتقى الوعي الوطني لشباب محافظات الصعيد (أسيوط – الوادي الجديد – المنيا – سوهاج)، الذي تنظمه المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع محافظة أسيوط، تحت شعار "دور الوعي الوطني في تنمية مهارات الشباب لمواجهة الأزمات".

حيث ضم وفد المحكمة العربية للتحكيم النائب المهندس يسري فهمي المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واللواء دكتور أسامة الماحي مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة، وهشام عوض رئيس الجهاز العربي للتسويق، والدكتور محمد المعداوي نائب مدير مركز التدريب بالمحكمة العربية للتحكيم ومحمد صلاح مدير العلاقات العامة بالجهاز العربي للتسويق.

كما حضر الاستقبال أيضًا المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد حلمي سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.

بناء الإنسان المصري

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط بالضيوف، مؤكدًا أن ملتقى الوعي الوطني يمثل خطوة محورية في مسار بناء الإنسان المصري، خاصة في محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أن الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي ملف الوعي اهتمامًا بالغًا باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والتحديات والأزمات، وأداة أساسية لتعزيز الانتماء وترسيخ المسؤولية الوطنية لدى الشباب.

تمكين الشباب وصقل مهاراتهم الفكرية

وأوضح اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب وصقل مهاراتهم الفكرية والقيادية، من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة، لافتًا إلى أن الشراكة مع المحكمة العربية للتحكيم تأتي في إطار تبادل الخبرات ونشر ثقافة الوعي القانوني والتحكيم وإدارة الأزمات، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية واعية وقادرة على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

ومن جانبه، أعرب اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بحسن تنظيم الملتقى وأهمية محاوره التي تلامس احتياجات الشباب في محافظات الصعيد، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء جيل واعٍ يمتلك أدوات التفكير السليم وقادر على مواجهة التحديات الراهنة.

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد بدر، نائب محافظ المنيا، أن مشاركة شباب المحافظات في هذا الملتقى تعكس توجه الدولة نحو توحيد الجهود لبناء وعي وطني حقيقي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في وعي الشباب لا يقل أهمية عن أي مشروعات تنموية.

من جانبه، أوضح النائب المهندس يسري فهمي المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، أن الملتقى يستهدف رفع مستوى الوعي الوطني لدى الشباب، وتنمية مهارات التفكير النقدي وإدارة الأزمات، ونشر ثقافة الحوار والسلم المجتمعي، بما يدعم استقرار المجتمع ويعزز مسارات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

وأضاف والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المحكمة العربية للتحكيم تحرص على التعاون مع المحافظات والمؤسسات التنفيذية لتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تسهم في إعداد جيل قادر على فهم القضايا الوطنية.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع بين محافظ أسيوط ومحافظ شوهاج وناب محافظ المنيا ووفد المحكمة العربية للتحكيم، مع التأكيد على استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات الجادة التي تستهدف الاستثمار في الإنسان وبناء وعي الأجيال الجديدة، بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.

أسيوط المحكمة العربية للتحكيم محافظ سوهاج محافظ المنيا ملتقى الوعي الوطني لشباب محافظات الصعيد

