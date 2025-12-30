منبر للحوار .. الوعي الوطني يجمع شباب الصعيد في ملتقى موسع بأسيوط

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا ووفد المحكمة العربية للتحكيم فعاليات ملتقى الوعي الوطني لشباب محافظات الصعيد (أسيوط والوادي الجديد والمنيا وسوهاج) والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت شعار "دور الوعي الوطني في تنمية مهارات الشباب لمواجهة الأزمات"،

وذلك بحضور كل من النائب المهندس يسري فهمي المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واللواء دكتور أسامة الماحي مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة، وهشام عوض رئيس الجهاز العربي للتسويق، والدكتور محمد المعداوي نائب مدير مركز التدريب بالمحكمة العربية للتحكيم ومحمد صلاح مدير العلاقات العامة بالجهاز العربي للتسويق.

كما حضر الملتقى المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، واللواء خالد مستشار المحافظ، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ونخبة من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، ولفيف من شباب محافظات الصعيد المشاركة.

ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب

بدأت فعاليات الملتقى بعزف السلام الجمهوري، أعقبه كلمات ترحيبية عكست أهمية الحدث ودوره في ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب.

منبر للحوار الوطني

وفي كلمته، رحب اللواء دكتور هشام أبو النصر بضيوف المحافظة، مؤكدًا أن أسيوط تمثل قلب صعيد مصر النابض، وأنها كانت ولا تزال حاضنة للفكر المستنير ومنبرًا للحوار الوطني الجاد، وركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة المصرية عبر تاريخها.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تنظيم هذا الملتقى يؤكد الإيمان الراسخ بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن تنمية الوعي الوطني تمثل خط الدفاع الأول عن استقرار الدولة وحماية مقدراتها، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تتطلب وعيًا حقيقيًا وفهمًا عميقًا لطبيعة المرحلة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتعاون المستمر مع المحكمة العربية للتحكيم، مؤكدًا أن استضافة أسيوط لمثل هذه الفعاليات يعكس الثقة المتبادلة والدور المتنامي للمحافظة كمنصة للحوار والفكر الهادف على مستوى محافظات الصعيد.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الجمهورية الجديدة التي أرست دعائمها القيادة السياسية وضعت إعداد جيل واعي من الشباب على رأس أولوياتها، جيل يدرك حقوقه وواجباته، ويؤمن بأن قوة الدولة تكمن في مؤسساتها وعدالة قوانينها وقدرتها على حماية المواطن والمستثمر على حد سواء مؤكدًا أن نشر ثقافة التحكيم وتعزيز الوعي القانوني بين الشباب يمثلان جزءًا أصيلًا من معركة الوعي الوطني، ويعكسان توجه الدولة نحو ترسيخ قيم العدالة والاستقرار واحترام سيادة القانون.

وفي ختام كلمته، وجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير للمحكمة العربية للتحكيم على جهودها المتواصلة، متمنيًا أن تخرج فعاليات الملتقى بتوصيات عملية تسهم في تعميق الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

من جانبه، أشاد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمبادرة محافظ أسيوط لاحتضان ملتقى الوعي الوطني، معتبرًا إياها نموذجًا يُحتذى به على مستوى الجمهورية في إشراك الشباب بقضايا الوعي الوطني، مؤكدًا أن الشباب هم قاطرة التنمية، وأن المرحلة الحالية تتطلب تحصينهم بالعلم والمعرفة والانتماء، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة، مع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التحديات.

كما أكد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا أن الوعي الشامل يمثل درع الأمان لحماية الوطن من أي مخاطر محتملة، مشيدًا بفكرة الملتقى ومحوره الأساسي "بناء الإنسان"، وبمبادرة محافظ أسيوط في احتضان هذا الحدث الوطني المهم.

وفي كلمته، أوضح المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لتنمية مهارات الشباب في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدور محافظ أسيوط ورعايته للملتقى.

كما نقل النائب المهندس يسرى فهمي المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس وحدة خدمات الاستثمار، تحيات قيادات المحكمة، مؤكدًا أن الصعيد سيظل صمام الأمان للدولة المصرية، وأن ملتقى الوعي الوطني يمثل جزءًا أصيلًا من معركة الوعي التي تخوضها الدولة دفاعًا عن هويتها ومستقبلها، معركة تقوم على الفهم وامتلاك المعرفة وبناء الإنسان الواعي.