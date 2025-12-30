قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتفصيل والتواريخ.. خريطة الإجازات الرسمية في مصر حتى نهاية 2026
برشلونة يحدد بديل ليفاندوفسكي .. فلاهوفيتش يدخل دائرة الاهتمام
للموظفين | ضوابط ترحيل الإجازات الاعتيادية وحالات الإسقاط بالقانون
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة حمزة عبد الكريم أمام المقاولون
التفاصيل الكاملة لمحاكمة رمضان صبحي .. انهيار اللاعب بعد حبسه سنة.. وترحيله وسط إجراءات أمنية مشددة
أنوماشي يتقدم بالهدف الثالث للمقاولون أمام الأهلي
أول رد فعل من النادي الأهلي بعد حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل
رأس السنة| تحذير عاجل من الأرصاد الجوية للاحتفالات.. ما القصة؟
القصة الكاملة لأزمة الدكتورة نوال الدجوي مع أسرتها في قضية الحجر
طلائع الجيش يتقدم بهدف أمام غزل المحلة في كأس عاصمة مصر
وفاة طبيب شهير بالمعهد القومي للأورام في حادث أليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

منبر للحوار .. الوعي الوطني يجمع شباب الصعيد في ملتقى موسع بأسيوط

الوعي الوطني يجمع شباب الصعيد في ملتقى موسع بأسيوط
الوعي الوطني يجمع شباب الصعيد في ملتقى موسع بأسيوط
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اليوم، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا ووفد المحكمة العربية للتحكيم فعاليات ملتقى الوعي الوطني لشباب محافظات الصعيد (أسيوط والوادي الجديد والمنيا وسوهاج) والذي نظمته المحافظة بالتعاون مع المحكمة العربية للتحكيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، تحت شعار "دور الوعي الوطني في تنمية مهارات الشباب لمواجهة الأزمات"،

وذلك بحضور  كل من النائب المهندس يسري فهمي المغازي أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس وحدة خدمات الاستثمار، والمستشار الدكتور السيد عبد الفتاح أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واللواء دكتور أسامة الماحي مستشار التدريب والبحوث والدراسات ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة، وهشام عوض رئيس الجهاز العربي للتسويق، والدكتور محمد المعداوي نائب مدير مركز التدريب بالمحكمة العربية للتحكيم ومحمد صلاح مدير العلاقات العامة بالجهاز العربي للتسويق.

كما حضر الملتقى المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، واللواء خالد مستشار المحافظ، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي، ونخبة من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة، ولفيف من شباب محافظات الصعيد المشاركة.

ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب

بدأت فعاليات الملتقى بعزف السلام الجمهوري، أعقبه كلمات ترحيبية عكست أهمية الحدث ودوره في ترسيخ الوعي الوطني لدى الشباب.

منبر للحوار الوطني

وفي كلمته، رحب اللواء دكتور هشام أبو النصر بضيوف المحافظة، مؤكدًا أن أسيوط تمثل قلب صعيد مصر النابض، وأنها كانت ولا تزال حاضنة للفكر المستنير ومنبرًا للحوار الوطني الجاد، وركيزة أساسية في مسيرة بناء الدولة المصرية عبر تاريخها.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن تنظيم هذا الملتقى يؤكد الإيمان الراسخ بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن تنمية الوعي الوطني تمثل خط الدفاع الأول عن استقرار الدولة وحماية مقدراتها، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي تتطلب وعيًا حقيقيًا وفهمًا عميقًا لطبيعة المرحلة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالتعاون المستمر مع المحكمة العربية للتحكيم، مؤكدًا أن استضافة أسيوط لمثل هذه الفعاليات يعكس الثقة المتبادلة والدور المتنامي للمحافظة كمنصة للحوار والفكر الهادف على مستوى محافظات الصعيد.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الجمهورية الجديدة التي أرست دعائمها القيادة السياسية وضعت إعداد جيل واعي من الشباب على رأس أولوياتها، جيل يدرك حقوقه وواجباته، ويؤمن بأن قوة الدولة تكمن في مؤسساتها وعدالة قوانينها وقدرتها على حماية المواطن والمستثمر على حد سواء مؤكدًا أن نشر ثقافة التحكيم وتعزيز الوعي القانوني بين الشباب يمثلان جزءًا أصيلًا من معركة الوعي الوطني، ويعكسان توجه الدولة نحو ترسيخ قيم العدالة والاستقرار واحترام سيادة القانون.

وفي ختام كلمته، وجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير للمحكمة العربية للتحكيم على جهودها المتواصلة، متمنيًا أن تخرج فعاليات الملتقى بتوصيات عملية تسهم في تعميق الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن.

من جانبه، أشاد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمبادرة محافظ أسيوط لاحتضان ملتقى الوعي الوطني، معتبرًا إياها نموذجًا يُحتذى به على مستوى الجمهورية في إشراك الشباب بقضايا الوعي الوطني، مؤكدًا أن الشباب هم قاطرة التنمية، وأن المرحلة الحالية تتطلب تحصينهم بالعلم والمعرفة والانتماء، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة، مع تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التحديات.

كما أكد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا أن الوعي الشامل يمثل درع الأمان لحماية الوطن من أي مخاطر محتملة، مشيدًا بفكرة الملتقى ومحوره الأساسي "بناء الإنسان"، وبمبادرة محافظ أسيوط في احتضان هذا الحدث الوطني المهم.

وفي كلمته، أوضح المستشار الدكتور السيد عبد الفتاح، الأمين العام للمحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لتنمية مهارات الشباب في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بدور محافظ أسيوط ورعايته للملتقى.

كما نقل النائب المهندس يسرى فهمي المغازي، أمين عام مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس وحدة خدمات الاستثمار، تحيات قيادات المحكمة، مؤكدًا أن الصعيد سيظل صمام الأمان للدولة المصرية، وأن ملتقى الوعي الوطني يمثل جزءًا أصيلًا من معركة الوعي التي تخوضها الدولة دفاعًا عن هويتها ومستقبلها، معركة تقوم على الفهم وامتلاك المعرفة وبناء الإنسان الواعي.

أسيوط سوهاج المنيا المحكمة العربية للتحكيم ملتقى الوعي الوطني لشباب محافظات الصعيد الوادي الجديد مهارات الشباب مواجهة الأزمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات من العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

ترشيحاتنا

عزاء المخرج عمرو بيومي

ابنة المخرج الراحل عمرو بيومي تستقبل عزاءه

مي سليم

مي سليم تتألق في أحدث ظهور .. شاهد

مصطفى قمر

هتغيب .. أغنية حديثة لـ مصطفى قمر من ألبومه الجديد

بالصور

أدوية وأمراض خطيرة.. أسباب غير متوقعة لفقدان الشهية

أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية
أسباب فقدان الشهية

بعد تحذير وزارة الصحة .. مخاطر الإفراط في تناول الملح | تهدد القلب والكلى

مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة
مخاطر الإفراط في تناول الملح على الصحة

مش أي وقت ينفع.. اعرف الوقت المثالي لتنظيف أسنانك لحمايتها من التسوس

ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟
ما هو أفضل وقت لتنظيف الأسنان؟

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

فيديو

إيمان العاصي

برومو مسلسل "قسمة العدل" قبل عرضه على ON| فيديو

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

بـ 8 جنيهات.. احصلي على معاش العمالة غير المنتظمة للسيدات| الأوراق المطلوبة

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد