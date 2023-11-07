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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهزيمة الأولى له في الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يفوز على توتنهام 4-1

تشيلسي
تشيلسي

حقق تشيلسي فوزا مثيرا وكبيرا على مضيفه توتنهام بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام، في ختام الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج).

تقدم توتنهام في الدقيقة السادسة عن طريق ديان كولوسيفسكي، وتعرض روميرو مدافع توتنهام للطرد في الدقيقة 33، وسجل تشيلسي هدف التعادل في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 55 تعرض أودوجي مدافع توتنهام للطرد ليلعب الفريق بتسعة لاعبين، وينجح تشيلسي في تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون "هاتريك" في الدقائق 75 و93 و96.

وتكبد توتنهام الخسارة الأولى له في البيرميرليج ليتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثاني ويمنح الصدارة لمانشستر سيتي برصيد 27 نقطة، بينما يحقق تشيلسي فوزه الرابع هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر وبفارق الأهداف عن كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر.

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