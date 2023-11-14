منافسة مشتعلة على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي

انتهت منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى 2023-2024، بعد اللقاء الذى جمع فريقى مانشستر سيتى و تشيلسى ، والتى انتهت بالتعادل المثير بنتيجة 4 - 4 فى المواجهة التي أقيمت مساء الأحد الماضى ، ملعب "ستامفورد بريدج .

ويبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة على ترتيب الدوري الإنجليزي ، بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية عشر ، والبدء فى فترة التوقف الدولية التى تقام حتى نهاية الأسبوع المقبل .

وجاء فى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز فريق مانشستر سيتي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في مواجهتين وتعادل واحدة وتسجيل 32 هدفًا وتلقي 12 هدفا.

و قاد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز على برينتفورد بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ليحتل المركز الثانى برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والخسارة في مباراة واحدة و التعادل بثلاث مباريات وتسجيل 27 هدفًا وتلقي 10 هدفا.

وفى المركز الثالث جاء فريق ارسينال برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والخسارة في مباراة واحدة و التعادل بثلاث مباريات وتسجيل 26 هدفًا وتلقي 10 هدفا.

ويحتل المركز الرابع فريق توتنهام برصيد 26 نقطة بالفوز في 8 مباريات والخسارة في مباريتين ، اما المركز الخامس فكان من نصيب استون فيلا برصيد 25 نقطة بالفوز في 8 مباريات والخسارة في ثلاث مباريات .

وفى المركز السادس فريق مانشيستر يونايتد برصيد 21 نقطة ، وفى المركز السابع نيوكاسل برصيد 20 نقطة ، وفى المركز الثامن فريق برايتون برصيد 19 نقطة .

وفى المركز التاسع جاء فريق وست هام برصيد 17 نقطة ، فيما يأتي فريق تشيلسي فى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة .

وتصدر هالاند نجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 برصيد 13 هدف بعد الجولة 12 متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطنى، صاحب المركز الثانى برصيد 10 أهداف .