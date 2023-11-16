أسعار البيض اليوم الخميس 16-11-2023

سجل سعر طبق البيض اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 ، وفقًا لبورصة الدواجن والبيض 115 جنيهًا في المزارع وفق مبادرة خفض الأسعار، وقد يرتفع السعر الذي يصل إلى المستهلك بسبب تجار الجملة وحلقات الوصل بين المزرعة والتاجر وهامش الربح، كما يختلف السعر من المبادرة عم التجار الغير الغير مشاركين في المبادرة.

أﺳﻌﺎر اﻟﺑﯾض اﻷﺣﻣر



واستقرت أسعار البيض الأحمر في البورصات المحلية لتسجل 125 جنيهًا للطبق، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 130 و140 جنيهًا، فيما استقر سعر طبق البيض البلدي اليوم عند 140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك



تختلف الأسعار من بورصة البيض الرئيسية في المزارع والشركات المنتج عن الأسواق المحلية للمستهلكين، إذ ترتفع في الأسواق للمستهلك بمقدار يتراوح بين 5 و20 جنيهًا في الكرتونة.

ووفق إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، فإنّ أسعار البيض انخفضت بعد مبادرة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع، إذ تبدأ من 115 جنيها للطبق الأبيض.