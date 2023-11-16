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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الغردقة يشهد انطلاق ندوة حول الخطاب الديني ودوره في دعم المشاركة والاختيار

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 نظم مجمع إعلام الغردقة اليوم ندوة مميزة حول "الخطاب الديني ودوره في دعم المشاركة والاختيار"، بمشاركة الدكتور هاني السباعي، مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، وأئمة المساجد التابعين للأوقاف، بحضور اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة.

 

انطلقت الفعالية بكلمة افتتاحية لرئيس المدينة، الذي رحب بالحضور الكريم، مؤكدًا على أهمية الخطاب الديني في توجيه الأفراد وتعزيز قيم التوعية بأوامر الله وتعالى. وأشار إلى أن الخطاب الديني يلعب دورًا حيويًا في تحفيز المشاركة السياسية وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

 

وأكد اللواء ياسر على أهمية دور أئمة المساجد في توجيه الناس بشكل صحيح نحو فهم صحيح للقضايا المجتمعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة. وفي سياق الندوة، ألقى الدكتور هاني السباعي الضوء على أهمية تعزيز التواصل البناء بين المؤسسات الدينية والسلطات المحلية.

 

وخلال الفعالية، تم التأكيد على أن دور أئمة المساجد يصب في خدمة المجتمع ورفع الوعي بأهمية المشاركة الانتخابية، مشيرين إلى أنها ليست فقط واجبًا وطنيًا ولكن أيضًا واجبًا دينيًا.

 

تعتبر هذه الندوة خطوة إيجابية نحو تعزيز التواصل والتفاهم بين السلطات المحلية والمؤسسات الدينية في مدينة الغردقة، مع تشديد على أهمية دور الخطاب الديني في بناء مجتمع يسهم في التنمية والاستقرار.

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