روسيا ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي يعلنون موقفهم من الصراع في غزة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشترك تقريبًا في نفس الموقف فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط بشكل عام.

وأضاف لافروف خلال لقائه مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو: "نحن نعلم أنه بمبادرة من فنزويلا، أصدرت مجموعة ALBA "التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا اللاتينية"، بيانا اليوم بشأن الوضع الذي يتكشف حول قطاع غزة والشرق الأوسط".

وتابع لافروف: "نود أن نشير إلى أن مواقفنا متطابقة تقريبًا".

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو ترى الدور النشط الذي تلعبه كراكاس في تعزيز عمليات التكامل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وأضاف لافروف: "نحن ممتنون لقيادة فنزويلا لتعزيز تنمية العلاقات بين روسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية".