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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مولدات كهربائية وأدوية.. روسيا ترسل 21 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

المساعدات الروسية
المساعدات الروسية إلى غزة

أعلنت السفارة الروسية لدي مصر، اليوم الخميس، أن الطائرة الخاصة التابعة لـ وزارة الطوارئ الروسية قامت بتسليم 21 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة إلى مصر.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة في بيان لها، إن موظفي  مكتب الملحق العسكري للسفارة الروسية في مصر وممثلو جمعية الهلال الأحمر المصري استقبلوا طائرة المساعدات الروسية بمطار العريش الدولي.

ووفقا لبيان السفارة، فإن المساعدات الإنسانية الروسية تشمل: تركيبات إضاءة الطوارئ، والمولدات، والأدوية، وطعام.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنها ستقدم 21 طنًا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، بما في ذلك منشآت الإضاءة الطارئة والمولدات والأدوية والمواد الغذائية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الشحنة الإنسانية توجهت من موسكو إلى مصر، وسيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري.

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