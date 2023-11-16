عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن إجلاء 107 من مواطنيها في غزة ونقلهم إلى مصر

المواطنون الروس في
المواطنون الروس في مطار القاهرة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، أن إجمالي 107 مواطنين روس وعائلاتهم عبروا من قطاع غزة إلى مصر يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لها، إن معبر رفح استمر في العمل بعد الموعد النهائي المحدد يوم الثلاثاء، ما سمح لعماله بإحضار مجموعة إضافية من الأشخاص إلى الجانب المصري. 

وأضافت الوزارة أن المواطنين الروس الذين تم إجلاؤهم سيسافرون في قافلة حافلات إلى القاهرة لمواصلة سفرهم إلى موسكو.

كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنها ستقدم 21 طنًا من المساعدات الإنسانية لسكان غزة، بما في ذلك منشآت الإضاءة الطارئة والمولدات والأدوية والمواد الغذائية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن الشحنة الإنسانية توجهت من موسكو إلى مصر، وسيتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري.

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة الروسية لدى مصر، أن أول طائرة تابعة لـ وزارة الطوارئ الروسية والتي تقل على متنها 70 مواطنا روسيا تم إجلاؤهم من قطاع عزة، أقلعت من مطار القاهرة إلى موسكو.

وأضافت السفارة الروسية بالقاهرة، في بيان لها، أن العمل يستمر حاليا لضمان الخروج الآمن لجميع الروس من منطقة النزاع في غزة.

وشكرت السفارة الروسية بالقاهرة السلطات المصرية على المساعدة في إنقاذ المواطنين الروس من غزة وإعادتهم إلى روسيا.

روسيا: الاتصالات ستنقطع في غزة خلال ساعات ولا بديل عن هدنة

روسيا تكشف عن موقفها تجاه الوضع في قطاع غزة

غزة مصر وزارة الطوارئ الروسية معبر رفح المساعدات الانسانية روسيا قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

أسعار السكر اليوم| إجراء حكومي لحل الأزمة.. و27 جنيهًا للكيلو بهذه المنافذ

الخطيب يدعو كولر لاجتماع طاريء في الأهلي .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

روسيا: الاتصالات ستنقطع في غزة خلال ساعات ولا بديل عن هدنة

أول تعليق من روسيا بشأن التحرك التركي لمحاكمة نتنياهو دوليا

روسيا تكشف عن موقفها تجاه الوضع في قطاع غزة

روسيا: القضاء على 670 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة و30 مسيرة

حظر 13 نوع تصدير.. تفاصيل الحزمة الـ 12 من العقوبات على روسيا

روسيا تعلق على نية تركيا مقاضاة نتنياهو أمام «المحكمة الجنائية الدولية»

ترشيحاتنا

الأرصاد: انخفاضات جديدة في درجات الحرارة بهذا الموعد

الزمالك يفاوض 4 مدربين خلفا لـ أوسوريو.. ورد مفاجئ من موسيماني

مدبولي يشهد توقيع بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا

تريند جديد.. فتاة تتحدى جمهور التيك توك بتناول حلوى الموت الأسود

هيفاء أبو غزالة تشكر الدكتورة نيفين القباج.. وتصفها بـ «الوزيرة الإنسانة»

تواصل أوسوريو مع أمير مرتضى يضع مجلس الزمالك في أزمة أمام مستحقات الكولومبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة| هل مات أم وقع في الأسر ؟.. هذا ما قالته أمه

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم السكري بدون جراحات في وقت قياسي..كيف فعل ذلك؟

الكليوباترا بكام عندك| شعبة الدخان تحسم أسعار السجائر الحقيقية ..وهذا مايحدث بالسوق.. تفاصيل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

بالتزامن مع اقتحام مستشفى الشفاء.. قصة ممرضة مزيفة استغاثت من حماس «فيديوجراف»

قصة حب فؤاد خليل ورفض طلب زواجه بسبب الفن

أحمد فؤاد خليل يكشف بداية مشوار والده الفني

مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ